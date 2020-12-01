Зеленский призвал украинцев объединиться и создать мощную страну

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю 29-й годовщины референдума о независимости призвал украинцев объединить усилия, чтобы создать мощную и конкурентоспособную страну. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Главное сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы стать именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простом условии — если все мы вместе приложим для этого свои усилия», — считает Зеленский.

Он призвал соотечественников не спорить, «кто больше, лучше и правильнее любит Украину», отметив, что на референдуме 1 декабря 1991 года «более 28 миллионов голосов стали одним мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: "Мы хотим и будем жить в своем государстве — в свободной Украине"».

«Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово "Независимость" следует писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками за нее боролся, и как символ того, как много она для нас значит», — подытожил Зеленский.

В августе 2019 года первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему после провозглашения страной независимости мировое сообщество отказывалось признавать ее суверенитет от СССР. По его словам, решающую роль в этом вопросе сыграл референдум. «Только после референдума начали признавать. Я каждый день отвечал на поздравления, на телеграммы. Такой был активный процесс поддержки», — рассказал он.

Верховный Совет Украинской ССР 24 августа 1991 года принял два документа — Акт провозглашения независимости Украины и постановление «О провозглашении независимости Украины».

Всеукраинский референдум состоялся 1 декабря 1991 года. На голосование был вынесен один вопрос: «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?» Более 90 процентов участников голосования при явке в 84 процента избирателей дали утвердительный ответ.

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