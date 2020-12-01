В Москве обсудили подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

В Москве состоялось заседание федерального организационного комитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом говорится на сайте правительства Нижегородской области.

Его провели первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Также с докладом о подготовке к 800-летию выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Президент России принял решение о создании организационного комитета. С учетом роли города в истории страны 800-летие Нижнего Новгорода — праздник всероссийского масштаба. Для нас принципиально важно убедиться, что программа подготовки создает атмосферу праздника, предусматривает необходимую поддержку и развитие инфраструктуры, включает события, которые связаны с культурной и социальной жизнью города, его историей. Но, конечно, самое важное, чтобы в первую очередь это был праздник для жителей», — сказал Сергей Кириенко.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что сейчас важно, чтобы предпринятые усилия помогли укрепить статус Нижнего Новгорода как важнейшего туристического центра страны, сделали его комфортным для жителей и гостей: «Рассчитываю, что вместе со всей страной мы справимся с пандемией, и ничто не помешает провести праздник, достойный масштаба события».

Губернатор Нижегородской области в своем докладе рассказал, что в настоящее время общий объем финансирования, предусмотренный на празднование 800-летия, составляет более 20 миллиардов рублей. «За это время работа трансформировалась из подготовки к обычному празднованию в настоящую возможность осуществления масштабных позитивных изменений в жизни города», — отметил Никитин.

Так, например, он подчеркнул, что уже выполнена часть ремонтно-реставрационных работ на Никольской, Дмитриевской и Ивановской башнях Нижегородского кремля. Также ведутся работы по благоустройству парка «Швейцария», ремонтно-реставрационные работы на 100 ОКН, идет строительство «Школы 800» и развязки в Сормове.

Никитин также отметил, что в работу по подготовке активно вовлекаются жители. «С этой целью у нас реализуется комплекс социально значимых проектов — таких, как "Команда 800", "Волонтеры 800", "800 добрых дел". Миссия проекта "Команда 800" — формирование наследия, созданного для города самими жителями. В рамках проекта любой желающий может подать заявку на портале "Нижний 800" по таким тематическим направлениям, как события, медиапроекты и кино, туризм, цифровые технологии, просвещение, городская среда», — заключил губернатор.