Большинство россиян поддержали внесение изменений в закон о персональных данных

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к использованию их персональных данных в интернете. Результаты опроса доступны на сайте организации.

Большинство россиян сообщили, что положительно оценивают возможное внесение изменений в закон о персональных данных. 62 процента опрошенных согласны с необходимостью дать пользователям возможность отзывать согласие на использование своей личной информации и обязать интернет-сервисы удалять ее в течение трех дней. При этом 58 процентов респондентов считают, что за нарушения при обработке персональных данных нужно увеличивать штрафы.

Каждый второй опрошенный россиянин (52 процента) также рассказал, что ему интересно, для чего площадки запрашивают личную информацию и как потом ее используют. В то же время не интересует этот вопрос 29 процентов населения.

Сами же условия пользования интернет-сервисами изучают 60 процентов респондентов, совсем не читают — 22 процента. При этом 32 процента россиян готовы дать согласие на обработку персональных данных, чтобы получить доступ к онлайн-сервису, а 45 процентов скорее покинут его, чем введут личную информацию.

Более половины опрошенных — 59 процентов — знают, что личные данные могут передаваться третьим лицам. 70 процентов относятся к этому отрицательно, 2 процента — положительно, и 10 процентов это не беспокоит.

При этом 58 процентов респондентов в доступе третьих лиц к их данным видят личную угрозу. В основном это россияне в возрасте 35 до 49 лет. Об отсутствии же угрозы говорит 21 процент от всех опрошенных. В меньшей степени опасаются передачи данных третьим лицам 18-34-летние граждане.

Ранее депутат Госдумы, автор законопроекта «Об общедоступных персональных данных» Антон Горелкин рассказал, что в случае принятия его предложений по защите личной информации, сервисы должны будут предоставить пользователям возможность при желании отозвать разрешение на использование данных. Если юридические лица не выполнят требование, на них будет наложен штраф. «Эта схема гораздо проще и понятнее, чем перспектива судебного процесса или полицейского следствия», — пояснил он.