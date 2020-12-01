Дизайнер рассказала об ужаснувшем Елизавету II розыгрыше

Помощница и личный дизайнер гардероба британской королевы Елизаветы II Анжела Келли в своей биографической книге «Обратная сторона медали: королева, портниха и гардероб» рассказала о розыгрыше, ужаснувшем монарха. Выдержку из мемуаров опубликовало издание The Mirror.

По словам Келли, во время визита в Австралию в 2006 году королева жаждала увидеть кукабару — птицу семейства зимородковых — однако, вопреки надеждам, ни одной птицы этого вида ей не попадалось. Узнавшая об этом желании Келли купила в Сиднее симпатичную игрушечную кукабару и решила разыграть Елизавету II перед тем, как вручить подарок.

Вернувшись в расположенный в столице Дом правительства, где во время поездки жила королева, Келли положила птицу в маленькую клетку, которую повесила за окном. Увидев Елизавету II, она позвала ее, сообщив, что заметила забавную птичку. Та распознала кукабару и очень обрадовалась, запротестовав, когда придворная начала открывать клетку. «Нет! Не делай этого, она улетит!» — воскликнула монаршая особа.

Повернувшись к Ее Величеству, Келли с серьезным видом заявила, что птица мертва. Шутка привела королеву в ужас, и дизайнер поспешила сказать, что это был розыгрыш. «Она сказала всего два слова: "Ты уволена"», — вспомнила Келли. Она призналась, что не могла перестать смеяться, и королева в шутку пожаловалась на нее супругу. В конечном счете, она забрала игрушку с собой в Виндзорский замок, и теперь та лежит на диване в ее личной гостиной.

Придворная служащая Анжела Келли — близкий советник королевы Великобритании Елизаветы II — начала работать в королевской резиденции в 1994 году. Она стала первой придворной, кому монаршая особа дала разрешение написать мемуары о своей жизни в Букингемском дворце.

Ранее бывший дворецкий королевской семьи Пол Баррелл назвал любимую домашнюю обязанность Елизаветы II. По его словам, монаршая особа любит мыть посуду. Однако монарх может себе это позволить лишь во время пребывания в шотландском поместье Балморал.