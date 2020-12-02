Бывшего нефтяного магната захотели лишить пятиэтажной квартиры в Москве

Арестованного Дмитрия Мазурова, бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и владельца группы компаний «Новый поток», захотели лишить элитной квартиры в Москве. Ее стоимость оценили в один миллиард рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В конце 2018 года нефтяной магнат продал пятиэтажную недвижимость в Зачатьевском переулке (район «Золотой мили», где представлены самые дорогие лоты), чья площадь равняется 493 «квадратам», офшорной компании Kerley Capital. Как пишет канал, фирма зарегистрирована на Виргинских островах.

Банк ВТБ, которому бизнесмен должен 1,5 миллиарда рублей, заподозрил, что сделка фиктивная и теперь требует, чтобы передачу квартиры признали незаконной. Если сделку удастся оспорить, то деньги, полученные от продажи жилья, пойдут на погашение задолженности нефтяника перед финансовой организацией.

Мазурова задержали в московском аэропорту Шереметьево в июле 2019 года. Впоследствии его обвинили в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка на общую сумму более трех миллиардов долларов (тогда 189,4 миллиарда рублей). Дело нефтяника стало одним из самых дорогих уголовных дел России.

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