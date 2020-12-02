Девушка выиграла сто миллионов рублей и устроила праздник на роскошной яхте

Самая молодая победительница международной лотереи EuroMillions отпраздновала день рождения в Дубае. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Во вторник, 1 декабря, Джейн Парк (Jane Park) из Великобритании поделилась в своем Instagram-аккаунте видео, которое было снято в ресторане Nusr-Et, принадлежащем популярной компании Saltbae в Дубае. Известно, что девушка прилетела в ОАЭ с близкими и друзьями на праздничное мероприятие в честь своего 25-летия, которое она отметила на борту роскошной яхты.

Кроме того, она делилась сторис и фотографиями из дорогостоящего отеля Versace, а также кадрами из апартаментов с панорамным видом на город.

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Героине материала было 17 лет, когда она выиграла призовой фонд в один миллион фунтов стерлингов (100,5 миллиона рублей) после покупки своего первого лотерейного билета. С тех пор подросток тратила деньги на автомобили, вечеринки, одежду и пластические операции.

Ранее в декабре стало известно, что Рита Ора устроила вечеринку по случаю 30-летия втайне от директора ресторана во время пандемии. На вечеринку гости попали через заднюю часть ресторана, обходя главный вход. Папарацци засняли певицу, когда она покидала заведение. Позже Ора принесла публичные извинения за нарушение правил безопасности и вызвалась заплатить штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше миллиона рублей).