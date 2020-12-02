Разведка Эстонии начала поиск по объявлению сотрудника со знанием русского языка

Департамент внешней разведки Эстонии начал поиск сотрудников со знанием английского и русского языков по объявлению в СМИ, передает РИА Новости.
Информация о вакансии появилась в газете Eesti Ekspress. Там сказано, что специалист по разведывательным операциям должен быть хорошо образованным, уметь общаться и понимать, «что жизнь выходит за рамки офиса и обычного рабочего времени».
Департамент разведки ожидает, что сотрудник «будет получать удовольствие от путешествий и быстро адаптироваться к новым культурным пространствам и ситуациям».
Аналитик разведывательной информации обязан обладать «широким кругозором и аналитическим мышлением», а также способностью «перерабатывать большие объемы данных». Все кандидаты должны быть гражданами Эстонии и хорошо владеть русским и английским языками.
Департамент внешней разведки входит в структуру министерства обороны республики.
Ранее сообщалось, что полиция безопасности Эстонии (КаПо) зафиксировала рост интереса иностранных разведок к внутренним делам республики, прежде всего со стороны России и Китая.