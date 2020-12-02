Компания из США выгодно продалась благодаря коронавирусу

Компания-разработчик корпоративного мессенджера Slack выгодно продалась одному из ведущих поставщиков облачного программного обеспечения Salesforce благодаря коронавирусу, сделавшему ее продукцию гораздо более востребованной, пишет The Wall Street Journal.

Сделка была оценена в 27,7 миллиарда долларов, что делает ее самой крупной в истории основанной в 1999 году в американском Сан-Франциско Salesforce. Частично она будет оплачена деньгами (акционеры Slack получат 26,7 миллиарда долларов наличными) и частично акциями Salesforce (по 0,0776 бумаги за каждую акцию Slack).

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После поглощения Slack станет операционным подразделением Salesforce, что позволит последней улучшить позиции в борьбе с главным конкурентом — Microsoft. Тот использует собственную разработку, аналогичную Slack, — корпоративный мессенджер Teams, интегрируя его в пакет программ Office.

Slack получил дополнительный приток пользователей с началом пандемии коронавируса, когда многие компании были вынуждены перевести сотрудников на удаленный режим работы. При этом Slack проигрывал конкурентам, главным образом приложению для видеозвонков Zoom, из-за отсутствия функции видеоконференций.

В результате его рыночная стоимость выросла не так сильно, как предсказывали аналитики, и к концу ноября составляла около 17 миллиардов долларов. Однако объявление о готовящейся сделке сумело увеличить ее до 25 миллиардов, а окончательная сумма покупки оказалась еще выше. Сооснователь Slack Стюарт Баттерфилд назвал сделку «самой стратегической комбинацией в истории программного обеспечения».