Путин поздравил победителей чемпионата «Абилимпикс»

Президент России Владимир Путин во время встречи в формате видеоконференции с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями поздравил победителей и участников VI национального чемпионата «Абилимпикс», который входит в платформу «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В этом году он проходил в особых условиях — в основном дистанционно, но уровень мастерства, профессиональной подготовки наших ребят неизменно очень высок», — сказал глава государства. По словам Путина, за таким мастерством всегда стоят сила духа, упорство, целеустремленность, что ведет вперед, к новым победам. Глава государства отметил, что российскими паралимпийцами гордится вся страна.

На встрече с президентом присутствовали золотые призеры III и V Национальных чемпионатов «Абилимпикс» Илья Фомин и Полина Бивол. Они выразили Путину благодарность за поддержку, которая оказывается для проведения конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в части привлечения внимания со стороны потенциальных работодателей. Участники также поделились с главой государства своими успехами после завершения чемпионатов. Президент в свою очередь дал поручение федеральным органам власти проработать вопрос с сертификатами на обучение победителей чемпионатов «Абилимпикс».

Ранее Путин во время видеоконференции заявил, что покорить любые вершины можно, если никогда не сдаваться. Глава государства добавил, что одной из важнейших задач, стоящих перед властью, является создание возможностей для самореализации людей, в том числе с ограниченными возможностями. «Создать такие условия — это не задача, а обязанность», — подчеркнул Путин.