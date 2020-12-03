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Фразу Путина «я вам обещаю» перевели и показали на языке жестов

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Президент России Владимир Путин 3 декабря провел в режиме видеоконференции встречу с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями. Трансляцию вел телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

Выступление главы государства сопровождалось сурдопереводом. Как заметили авторы Telegram-канала «Вы слушали Маяк», обычно речь Путина не переводят на язык жестов. «Сегодня у Путина два сурдопереводчика. Обычно ни одного», — говорится в публикации. Авторы канала также опубликовали фрагмент, на котором сурдопереводчик показал на языке жестов фразу президента «я вам обещаю».

Позднее появился фрагмент фразы Путина «бабахнуть гильотину».

Ранее на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями Путин заявил, что покорить любые вершины можно, если никогда не сдаваться. Глава государства добавил, что одной из важнейших задач, стоящих перед властью, является создание возможностей для самореализации людей, в том числе с ограниченными возможностями. «Создать такие условия — это не задача, а обязанность», — подчеркнул российский лидер.

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