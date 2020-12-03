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Еще один российский регион сделал 31 декабря выходным днем

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Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о решении сделать выходным днем 31 декабря 2020 года в регионе. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Ранее он предложил своим подписчикам самим определить судьбу этой даты. «Абсолютное большинство за выходной. Так тому и быть!» — заявил Владимиров. Уточняется, что за объявление 31 декабря нерабочим днем проголосовали 94 процента граждан.

Губернатор рассказал, что поручил подготовить соответствующий правовой акт.

Ставрополье стало четвертым регионом, объявившим последний день года нерабочим. Ранее аналогичное решение было принято в Орловской, Белгородской и Курской областях.

Ранее член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал губернаторов сделать последний день в году выходным. По его словам, этого хотят 85 процентов граждан. Он выразил мнение, что в выходной день 31 декабря человек должен быть дома, с семьей. По его мнению, россияне станут спокойнее и счастливее, а атмосфера Нового года — еще более праздничной.

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