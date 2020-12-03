Экономика
 
Последние новости
Медведев поставил силовикам новую задачу
Искалеченную актрису Нину Акимову нашли мертвой в ее квартире
Армения назвала условие прекращения Карабахского конфликта
Фразу Путина «я вам обещаю» перевели и показали на языке жестов
Телеведущий рассказал в эфире о своих сексуальных фантазиях
Власти Москвы оценили необходимость новых ограничений к Новому году
В Москве ударят сибирские морозы 
Пеле обратился к умершему Марадоне
В небо над Россией взлетит авиарейс «в никуда»
Черноморский флот в полном составе вышел на учения и привлек внимание США
Новости партнеров
Прослушать новость

Группа ВТБ создала эндаумент для развития футбольной академии «Динамо»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Футбольная академия «Динамо» им. Яшина

Группа ВТБ создала целевой фонд для развития футбольной академии «Динамо» им. Л. И. Яшина. Ожидается, что новый инструмент обеспечит стабильное долгосрочное финансирование академии, говорится в сообщении ВТБ.

Целевой размер фонда составляет 5 миллиардов рублей. На первоначальном этапе через взносы от ВТБ Лизинг и от ВТБ Капитал - инвестиционно-банковского подразделения бизнеса ВТБ группа внесла 2 миллиарда рублей. Оставшиеся средства планируется привлечь за счет спонсоров, а также с помощью программы крауд-фандинга, в том числе с участием болельщиков клуба.

Капитал фонда расходоваться не будет, а финансирование академии планируется вести за счет дохода, получаемого от инвестирования средств фонда. Управлять средствами созданного эндаумента будут ВТБ Капитал Инвестиции (под управлением – более 3,2 триллиона рублей активов корпоративных и розничных инвесторов). Контролировать целевое использование средств будет Попечительский совет фонда, сформированный из числа известных болельщиков «Динамо». Председателем совета стал член совета директоров АО «ФК «Динамо-Москва» Сергей Степашин.

«Создание фонда является стратегически важным проектом. Фонд будет работать на благо клуба вне зависимости от внешних факторов, обеспечит финансовую устойчивость системы подготовки футболистов академии и, таким образом, создаст фундамент для развития основной команды. Вместе с болельщиками и спонсорами мы сейчас создаем финансовую базу для развития детско-юношеского футбола в России», — отметил председатель совета директоров ФК Динамо, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев.

Академия «Динамо» имени Л. И. Яшина является одной из старейших и самых успешных футбольных школ России. Молодежная команда «Динамо» — действующий победитель Молодежного Первенства России.

В настоящее время академия «Динамо» занимается запуском ряда новых проектов, в числе которых открытие филиалов в регионах России. Первый филиал академии был открыт в феврале 2020 года в Республике Дагестан. В нем занимаются почти 300 детей.

В целом, планируется открыть до 4-х филиалов по всей России к 2023 году. Воспитанники региональных подразделений войдут в единую систему подготовки клуба, а самые талантливые смогут продолжить обучение в центральной академии бело-голубых. Также планируется построить в Москве новый комплекс академии, под крышей которого смогут собраться все команды, а воспитанникам из регионов будут обеспечены комфортные условия проживания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВТБ снизил ставки по ипотеке
ВТБ упростил оформление ипотеки
ВТБ полностью обновил мобильный банк
Другие материалы рубрики
Экономика00:0122 сентября 2018
Анатолий Чубайс

Нанотолий

Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось и ему нашли замену
05:33 2 декабря

Аналитик назвал выгодные альтернативы доллару

04:27 2 декабря

Центробанк России начнет эмитировать цифровой рубль

03:37 2 декабря

Английским пабам заплатят миллионы за их закрытие

Экономика20:0016 ноября

Прокачались

Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
02:30 2 декабря

Мировой экономике пообещали несколько трудных месяцев

01:32 2 декабря

Раскрыты планы Германии обойти санкции против «Северного потока-2»

01:44 2 декабря

Экономисты оценили негативные последствия COVID-19 для торговли и глобализации

Экономика18:4510 ноября

Поколение выживших

Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
20:41 1 декабря

Причину вечно дорогого бензина захотели распространить на каучук

20:24 1 декабря

Европа стала чуть ближе к спасению своей экономики

20:18 1 декабря

Акции Сбера взлетели в цене после презентации Стратегии 2023

Россия
В Минпросвещения ответили на вопрос о повторном переносе итогового сочинения
Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Врачи предупредили о более тяжелом течении COVID-19 при повторном заражении
Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса
Когда она начнется и кто первым получит прививки?
Губернатор Ленобласти обратился к жителям по случаю Международного дня инвалидов
«Тяжелые поражения, фатальное нарушение сердечного ритма»
Россияне тратят последние деньги и опустошают аптеки, спасаясь от коронавируса. Чем они рискуют?
Все материалы
Мир
Турция рассказала о плюсах поражения Армении в Карабахе
«Мир скатится к катастрофе»
Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
Число зараженных коронавирусом в Иране превысило миллион человек
Обама, Джордж Буш-младший и Клинтон привьются от коронавируса
Крещение кровью
Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
В Иране рассказали о жажде мести после убийства физика-ядерщика
Антивирус Конфуция
Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?
Все материалы
Бывший СССР
Российские военные разминировали единственную дорогу между Арменией и Карабахом
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
ОБСЕ прокомментировала слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Армия Азербайджана вошла в последний оставленный район в Карабахе
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
Бывший секретарь Совбеза Армении назвал причины поражения в Карабахе
Все материалы
Экономика
Курс рубля взлетел
Группа ВТБ создала эндаумент для развития футбольной академии «Динамо»
Расходы на оздоровление Волги назвали бессмысленными
Товарам из Китая предрекли дефицит
Все материалы
Силовые структуры
Российского прокурора взяли под стражу за помощь китайцам с контрабандой
В убийстве россиянки и ее четырехлетней дочери заподозрили учительницу
Устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера отпустили
«Для фанатиков главное — жестокость»
Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
Россия выдала Белоруссии участника прославившейся в 90-е банды «морозовцев»
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта картина поражения легких при коронавирусе
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
В iPhone 12 сломалась сотовая связь
Земля оказалась на грани климатической катастрофы
В США подтвердили аварию второго F-117 в Югославии
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Миллиарды с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Тайсона
Поражение Майка Тайсона принесло президенту США 2,5 миллиарда. Теперь разбогатеть могут россияне
Жозе МоуриньюУдержаться на вершине
Лидирующий «Тоттенхэм» бьется в лондонском дерби, а МЮ ждет тяжелый выезд — главные интриги тура АПЛ
Станислав Черчесов«Это просто стыд»
Черчесов дал скандальное интервью с матом за кадром. Он обвинил футболистов в разгроме от Сербии
В руках бога
Умер Диего Марадона. Он был легендой мирового футбола
Все материалы
Культура
Ни конца, ни рая
«Ходячие мертвецы», «Симпсоны» и не только: какие сериалы пора было закончить задолго до финала
«Они вызывали ужасную смерть»
Какие существа живут в доме вместе с людьми и надо ли их бояться?
Ушко Песни из постели
Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка занялась сексом с возлюбленным и попросила оценить ее умения в анкете
Российский блогер в прямом эфире довел подругу до смерти
Он выгнал ее на мороз, а наутро нашел мертвой
Роскомнадзор создал реестр аудиовизуальных сервисов
Умершая во время стрима подруга российского блогера оказалась беременной
«На грани сучки и хорошей девочки»
Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
Раскрыта личность погибшей во время стрима россиянки
«Рано или поздно все начинают этим заниматься»
Как TikTok превратился в способ заработать миллионы на порно
Все материалы
Ценности
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев»
Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Знаменитый повар раскрыл секрет идеальных вареных яиц
Очередной загадочный металлический монолит появился в Калифорнии
Свингеры устроили съезд и массово заразились коронавирусом
Звезда Instagram выпустит календарь со своими откровенными снимками
«Здесь никто никому не доверяет»
История россиянки, которая переехала в Корею и увидела ее темную сторону
Все материалы
Составлен рейтинг автопроизводителей по количеству собранных машин в минуту
Семь шестиколесных автомобилей-монстров, которых вы не встретите на улице
Знакомимся с уникальными машинами, которые круче танка и эксклюзивнее «Роллс-Ройса»
Россиянин отсудил у дилера двойную стоимость сгоревшей Lada Vesta
Рассказываем всё об обновленном Volkswagen Tiguan для России
Как изменился главный немецкий кроссвер российского рынка после рестайлинга?
Самый доступный кроссовер Nissan оказался дешевле, чем ожидалось
Почему 2,5 миллиона за Geely — это интересная сделка?
Тест кроссовера Tugella, способного изменить имидж «китайцев»
Genesis раскрыл стоимость кроссовера GV80 и седана G80 в России
Все материалы
Дом
Назван средний размер ипотеки в России
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Кинолог перечислил источники опасности для собаки дома
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Секс-символ советского кино Светличная решила подарить свою квартиру соседям
Дерипаска построит дом для отшельницы Агафьи Лыковой
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Все материалы
Нацпроекты
Диагностический медцентр на севере Сахалина откроется в апреле 2021 года
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
Бюджет нацпроекта «Культура» увеличили на 13 миллиардов рублей
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
В России утвердят концепцию полной утилизации упаковки товаров
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
Россиянам предложили давать скидки по «семейному индексу»
Все материалы