Группа ВТБ создала эндаумент для развития футбольной академии «Динамо»

Группа ВТБ создала целевой фонд для развития футбольной академии «Динамо» им. Л. И. Яшина. Ожидается, что новый инструмент обеспечит стабильное долгосрочное финансирование академии, говорится в сообщении ВТБ.

Целевой размер фонда составляет 5 миллиардов рублей. На первоначальном этапе через взносы от ВТБ Лизинг и от ВТБ Капитал - инвестиционно-банковского подразделения бизнеса ВТБ группа внесла 2 миллиарда рублей. Оставшиеся средства планируется привлечь за счет спонсоров, а также с помощью программы крауд-фандинга, в том числе с участием болельщиков клуба.

Капитал фонда расходоваться не будет, а финансирование академии планируется вести за счет дохода, получаемого от инвестирования средств фонда. Управлять средствами созданного эндаумента будут ВТБ Капитал Инвестиции (под управлением – более 3,2 триллиона рублей активов корпоративных и розничных инвесторов). Контролировать целевое использование средств будет Попечительский совет фонда, сформированный из числа известных болельщиков «Динамо». Председателем совета стал член совета директоров АО «ФК «Динамо-Москва» Сергей Степашин.

«Создание фонда является стратегически важным проектом. Фонд будет работать на благо клуба вне зависимости от внешних факторов, обеспечит финансовую устойчивость системы подготовки футболистов академии и, таким образом, создаст фундамент для развития основной команды. Вместе с болельщиками и спонсорами мы сейчас создаем финансовую базу для развития детско-юношеского футбола в России», — отметил председатель совета директоров ФК Динамо, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев.

Академия «Динамо» имени Л. И. Яшина является одной из старейших и самых успешных футбольных школ России. Молодежная команда «Динамо» — действующий победитель Молодежного Первенства России.

В настоящее время академия «Динамо» занимается запуском ряда новых проектов, в числе которых открытие филиалов в регионах России. Первый филиал академии был открыт в феврале 2020 года в Республике Дагестан. В нем занимаются почти 300 детей.

В целом, планируется открыть до 4-х филиалов по всей России к 2023 году. Воспитанники региональных подразделений войдут в единую систему подготовки клуба, а самые талантливые смогут продолжить обучение в центральной академии бело-голубых. Также планируется построить в Москве новый комплекс академии, под крышей которого смогут собраться все команды, а воспитанникам из регионов будут обеспечены комфортные условия проживания.