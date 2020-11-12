ВТБ полностью обновил мобильный банк

ВТБ запускает для своих клиентов новое мобильное приложение. ВТБ Онлайн стал работать в два раза быстрее, предельная нагрузка выросла в три раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. К концу 2022 года банк планирует увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн в 1,5 раза — до 15 миллионов клиентов.

Новый ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее. Скорость входа увеличилась в два раза и теперь составляет всего 2-3 секунды, время отклика интерфейсов сократилось в 10 раз. Скорость проведения операции по платежам и переводам также увеличилась вдвое. Переход между разделами стал моментальным, в пределах 1 секунды. Был реализован сквозной поиск по приложению, изменился раздел «Уведомления». Появилась возможность сортировки сообщений на поступления, списания и предложения от банка.

Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла в три раза. Сейчас приложение выдерживает до 130 тысяч человек в минуту, а в перспективе — до 400 тысяч одновременных сессий. Теперь мобильный банк работает на микросервисной архитектуре, что минимизирует число возможных нештатных ситуаций. При этом балансы по картам и счетам всегда доступны клиентам — теперь их можно проверить даже во время технических работ. Пользователям больше не нужно ждать загрузки всех сервисов при входе — они сразу увидят главный экран с последними сохраненными данными.

Приложение стало еще более безопасным для клиентов. Внедрена дополнительная защита от социнженерии, расширен контроль за удаленным управлением устройствами клиентов, выявление и блокировка фишинга происходит в рекордно короткие сроки — в течение первых 24 часов. Кроме того, пользователи могут дополнительно защитить доступ к приложению — число доступных знаков для установки пароля расширено вдвое, с 4 до 8.

В ВТБ Онлайн добавлено 50 новых функций. Клиенты смогут снимать деньги в банкоматах ВТБ без карты, используя QR-код (функционал появится в приложении до конца ноября). Штрафы ГИБДД стали доступны с фотографией и местом нарушения. Если на оплату поступит несколько счетов, достаточно выбрать нужные и оплатить их все вместе за один раз. Пользователи смогут посмотреть все свои траты по категориям, создавать цели для накоплений, переводить валюту другим клиентам ВТБ, оформить цифровую кредитную карту и многое другое.

Пользователи нового приложения ВТБ Онлайн смогут снимать в банкоматах до 150 тысяч рублей в месяц без использования карты — для этого нужен только QR-код. Новая технология в два раза быстрее обычного снятия по карте. На первом этапе она доступна в 85 процентов АТМ банка по всей России. По подсчетам ВТБ, ежемесячно ее аудитория будет составлять около 4 миллионов клиентов.

Функционал нового ВТБ Онлайн позволяет работать с приложением незрячим или слабовидящим клиентам. В ВТБ Онлайн они могут самостоятельно пройти регистрацию и вход, а также полноценно совершать большинство переводов и платежей. Всего в России услугами банков сейчас пользуются около 1 миллионов инвалидов по зрению.

«Запуск нового ВТБ Онлайн — это не только изменение пользовательского интерфейса, апгрейд и внедрение множества новых функций, но и масштабная технологическая перезагрузка "под капотом". Мы заменили старые legacy системы и перешли на новую микросервисную омниканальную платформу. Это фундамент, который позволит нам кратно ускорить разработку и внедрение новых продуктов и сервисов», — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Число пользователей ВТБ Онлайн уже превышает 9,5 миллиона человек, это свыше 70 процентов всех активных клиентов ВТБ, что является одним из самых высоких показателей по проникновению в российской и мировой практике. До 2022 года ВТБ планирует перевести в онлайн все продукты и сервисы для физлиц. Мы рассчитываем стать самым удобным мобильным приложением на рынке, войти в тройку лидеров по качеству и обслуживать уже 15 миллионов клиентов», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Новый ВТБ Онлайн будет доступен для 100 процентов пользователей iOS с 17 ноября, с 20 ноября — для всех пользователей Android.