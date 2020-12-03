Звезда Instagram выпустит календарь со своими откровенными снимками

Порнозвезда объявила о выпуске календаря на 2021 год со своими откровенными снимками в нижнем белье. Об этом сообщает издание Daily Star.

28-летняя Мия Малкова (Mia Malkova) заявила, что выпустит календарь в Рождество, и открыла предзаказ. В разные месяцы звезда будет позировать в разных комплектах белья и в купальниках.

7,6 миллиона ее подписчиков в Instagram восприняли новость с восторгом.

«12 месяцев рая», «Ты самая лучшая», «Ты просто потрясающая», — написали ей поклонники.

Малкова начала сниматься в фильмах для взрослых, когда ей было 19 лет. Она утверждает, что выбрала карьеру в эротических фильмах только потому, что любит секс и считает, что «порноиндустрия — это лучшее и самое безопасное место, чтобы изучать секс во всех его формах».

Ранее сообщалось, что студенты и студентки Кембриджского университета сфотографировались без одежды для благотворительного календаря. В съемках приняли участие члены университетских команд по плаванию, легкой атлетике, волейболу, водному поло и другим видам спорта.