В доме актрисы из «Звездных войн» открыли стрельбу

В доме американской актрисы Билли Лурд открыли стрельбу. Об этом сообщает портал TMZ.

Артистка из «Звездных войн» владеет жильем в в Лос-Анджелесе — именно там и произошел инцидент. На место вызвали полицейских после того, как двое находящихся в доме рабочих вступили в конфликт. Один из них в ходе ссоры достал оружие, прицелился в своего оппонента, а затем резко выстрелил в пол. Никто не пострадал.

Лурд во время случившегося не было дома. Рабочего, который открыл стрельбу, разыскивает полиция.

28-летняя актриса владеет домами своих покойных родственниц — матери Кэрри Фишер и бабушки Дебби Рейнольдс. Она решила объединить их в одно большое поместье.

Кэрри Фишер, наиболее известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», умерла в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года. Ее мать Дебби Рейнольдс скончалась на следующий день.