Родственники зараженных коронавирусом штурмовали одесскую больницу

В Одессе родственники зараженных коронавирусом штурмовали больницу №5, пытаясь прорваться внутрь. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает УНИАН.

Волонтеры опубликовали в интернете шокирующие фото из клиники. Сообщалось, что пациенты умирают в общих палатах из-за нехватки врачей, недостатка кислорода, тела усопших по несколько часов лежат рядом с живыми людьми.

Это возмутило родственников больных, которые попытались прорваться внутрь, передать медикаменты и повидаться со своими близкими. Врачам пришлось обратиться за помощью к Нацгвардии. Больницу взяли под охрану.

Сотрудники клиники рассказали, что работников не хватает, в первую очередь реаниматологов. Глава медицинской части написала заявление на увольнение.

С начала пандемии на Украине выявили 772 760 инфицированных коронавирусом. Умерли 12 960 пациентов, вылечились 384 426 человек. В стране действует ряд карантинных ограничений. Власти не исключают введения полного локдауна.