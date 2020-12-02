На Украине раскрыли сроки введения локдауна в стране

Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Галина Янченко раскрыла сроки введения локдауна на Украине. Она заявила в парламенте, что тотальный карантин в стране не планируют вводить до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря. Трансляция велась в эфире телеканала «Наш».

«По моей информации, до католического Рождества локдауна точно не будет», — пояснила Янченко и добавила, что решение о жестком карантине в дальнейшем будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

На данный момент в стране запрещены массовые мероприятия, ограничивается работа кинотеатров и театров, доля зрителей в них не может превышать 50 процентов. Перевозки пассажиров разрешаются, но их число не должно превышать количество мест для сидения. Работа развлекательных учреждений полностью запрещена после 22.00 (23.00 по московскому времени) и до 7.00 (8.00 по московскому времени).

Ранее 2 декабря правительство Украины отменило карантин выходного дня. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

За минувшие сутки на Украине был выявлен 13 141 случай заражения коронавирусом, 169 человек умерли, 13 882 выздоровели. За все время пандемии в стране выявили коронавирус у 758 264 человек, выздоровели 369 054 заболевших, 12 717 человек скончались.