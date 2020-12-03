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В Германии оценили способ обойти санкций против «Северного потока-2»

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Фото: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Антон Фризен оценил планы по созданию «Фонда против изменения климата», который поможет обойти санкции против проекта «Северный поток-2». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, решение властей федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания о создании подобного фонда позволит немецким компаниям, работающим над завершением строительства, избежать давления со стороны США. Парламентарий отметил, что это шаг мог бы стать конструктивным решением проблемы и помочь избежать эскалации конфликта. Фризен также добавил, что у «Альтернативы для Германии» уже есть несколько законопроектов, которые направлены на защиту «Северного потока-2» от американских санкций.

Ранее издание Bild сообщило, что в Германии планируют создать фонд для обхода санкций США против проекта «Северный поток-2». С помощью него власти в будущем определят газопровод как «важнейший элемент для защиты окружающей среды», и на этом основании будут приложены все усилия для завершения его строительства. Для этого ФРГ создаст коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут использоваться только для окончания проекта.

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