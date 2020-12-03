Назван способ обхода европейских ограничений на «Северный поток-2»

Контакт «Газпрома» с австрийской компанией OMV на поставки газа на немецкий рынок может оказаться способом обхода европейских ограничений на строящийся газопровод «Северный поток-2». Такое мнение приводит «Коммерсантъ».

В настоящее время европейское законодательство требует предоставлять половину мощности газопроводов, приходящих на территорию ЕС по морю, независимым поставщикам. Исключение сделано для маршрутов, поставки по которым начались до мая 2019 года. Сторонники инициативы не скрывали, что она направлена именно на «Северный поток-2».

«Газпром» не оставляет попыток вывести газопровод из-под действия регулирования, но одновременно, в октябре этого года, он заключил контакт с OMV. Соглашение никак не связано с действующим договором о поставках в Австрию.

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Издание со ссылкой на свои источники утверждает, что его период составляет 15 лет, а объем поставок — шесть миллиардов кубометров в год. При этом где именно австрийская компания будет покупать газ, окончательно неизвестно.

Мария Белова из Vygon Consulting отмечает, что если закупки станут вести на территории России, то OMV окажется тем самым независимым поставщиком, который сможет воспользоваться мощностями «Северного потока-2».

А если такие же договоры заключат другие кредиторы газопровода, то есть Wintershall, Uniper, Shell и Engie, то в совокупности они смогут выбрать заблокированные для «Газпрома» объемы. Проектная мощность «Северного потока-2» составляет 55 миллиардов кубометров в год, столько же у первого маршрута, но по нему поставки подходили к 60 миллиардам.

Вероятно, для поставок придется изменить российское законодательство, поскольку на данный момент у «Газпрома» монопольное право на экспорт российского трубопроводного газа. В этом же случае европейские компании, выступающие в роли трейдеров, будут фактически поставлять газ за рубеж.

Накануне Газпром начал поставки по новому контакту. В компании подчеркнули, что сам факт подписания такого соглашения свидетельствует о важности российского сырья для Европы. Ранее аналитики говорили о будущих сложностях с переподписанием долгосрочных контрактов на поставки газа в Европу. Польша уже отказалась от соглашения, а Болгария сумела получить скидку в размере 40 процентов.

Строительство «Северного потока-2» по-прежнему не завершено. В ближайшие дни планируется начало работ в водах Германии, но главной проблемой остается участок в датских водах. США на оставляют планов не допустить запуска газопровода.