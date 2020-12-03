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В российском городе в мусорке нашли тело младенца

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Чите следователи нашли в мусорном баке на улице Усуглинской тело новорожденного. Около 10 часов утра его обнаружил местный житель и сообщил правоохранителям, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России по Забайкальскому краю.

В настоящее время там работают специалисты, они осматривают тело младенца и место происшествия. Следователи устанавливают и допрашивают свидетелей. «Тело ребенка будет направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозильной камере. В итоге младенец насмерть замерз. По словам регионального омбудсмена, россиянка стоит на учете в органах опеки, гуляет по ночам.

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