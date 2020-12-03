В России протестировали первую отечественную метеостанцию для работы в Арктике

Экспериментальная модель первой российской универсальной метеостанции для мониторинга климата на Крайнем Севере успешно прошла испытания в полевых условиях и установлена в арктической зоне Томской области для опытного использования. Об этом ТАСС рассказал замдиректора Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения (ИМКЭС СО) РАН Владимир Корольков.

Он уточнил, что станция стоит на метеоплощадке института. Все измерительные приборы работают нормальны, они выпускаются серийно, их модификации приняты на снабжение Вооруженных сил. Система автономного питания состоит из солнечных батарей и водородных топливных элементов. Она работает два месяца, и проблем не возникало. «Система автономного питания — самое новое и самое сложное, главная проблема таких станций — чем ее питать, если нет сети», — сказал ученый.

Опытная эксплуатация продлится год, после чего можно будет претендовать на лицензию от Росгидромета и вывести метеостанцию на рынок в 2022 году.

Разработка арктической станции началась в 2018 году. Она должна была при помощи акустических, оптических и радиационных методов измерять температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра, высоту снежного покрова, интенсивность солнечной радиации, количество и виды осадков. При этом требовалась полная автоматизациях всех процессов, чтобы не требовалось участие человека. Прототип был изготовлен в 2020 году.

На существующих сейчас в России станциях до сих пор работают метеорологи. Они вручную проводят необходимые исследования и каждые три часа передают информацию в центр обработки. Иностранные автоматизированные станции стоят дорого, требуют дорогостоящего обслуживания, не защищены от животных, обладают ограниченным функционалом.