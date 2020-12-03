Мир
 
Последние новости
Мишустин объявил о решающем этапе в борьбе с коронавирусом
Россия, США и Франция потребовали вывода иностранных наемников из Карабаха
Жители российского города пожаловались на удушающие запахи в квартирах
Российские дети с коронавирусом стали заразнее
Зять Назарбаева заработал миллионы долларов на газопроводе
Москвичка вакцинировалась от коронавируса и описала ощущения 
В доме актрисы из «Звездных войн» открыли стрельбу
Десятки миллионов человек оказались на пороге крайней нищеты
Российские борцы устроили драку на чемпионате страны
Китай забрал себе часть Луны
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова заявила о росте интереса в Евросоюзе к российской вакцине от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Спикер МИД Мария Захарова заявила о росте интереса стран Евросоюза к российской вакцине от коронавируса. Ее выступление транслирует YouTube-канал «RT на русском».

«Растет интерес к вакцине "Спутник V" в том числе и со стороны государств Евросоюза. Наряду с поставками образцов препарата в Венгрию российские представители ведут переговоры с рядом других европейских партнеров», — сказала дипломат. Захарова напомнила, что 27 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) посетила делегация научного комитета по вакцинам правительства Франции. Всего РФПИ получил заявки на поставки из более 50 стран.

24 ноября в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что одна доза «Спутник V» от COVID-19 для зарубежных рынков будет стоить не более 10 долларов (760 рублей). При этом цена американского препарата производства Moderna составит 25-37 долларов, а стоимость вакцины Pfizer — 19,5 доллара.

О регистрации российской вакцины «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Российский иммунолог оценил возможные побочные эффекты вакцины от COVID-19
Названа стоимость российской вакцины для зарубежных рынков