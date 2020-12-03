Захарова заявила о росте интереса в Евросоюзе к российской вакцине от COVID-19

Спикер МИД Мария Захарова заявила о росте интереса стран Евросоюза к российской вакцине от коронавируса. Ее выступление транслирует YouTube-канал «RT на русском».

«Растет интерес к вакцине "Спутник V" в том числе и со стороны государств Евросоюза. Наряду с поставками образцов препарата в Венгрию российские представители ведут переговоры с рядом других европейских партнеров», — сказала дипломат. Захарова напомнила, что 27 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) посетила делегация научного комитета по вакцинам правительства Франции. Всего РФПИ получил заявки на поставки из более 50 стран.

24 ноября в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что одна доза «Спутник V» от COVID-19 для зарубежных рынков будет стоить не более 10 долларов (760 рублей). При этом цена американского препарата производства Moderna составит 25-37 долларов, а стоимость вакцины Pfizer — 19,5 доллара.

О регистрации российской вакцины «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.

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