Полицейские решили контролировать соблюдение дистанции палками на Филиппинах

Полиция города Манила (столица Филиппин) решила контролировать соблюдение дистанции с помощью палок из ротанга. Об этом пишет Reuters.

«Полицейские и солдаты будут помогать нам в проведении патрулей по поддержанию дистанции (...). При себе у них будут метровые палки из ротанга», — отметил глава оперативной группы по борьбе с COVID-19 генерал-лейтенант Цезарь Бинаг. Он подчеркнул, что дубинками будут бить всех, кто «проявляет упрямство».

По словам генерал-лейтенанта, власти страны постановили увеличить число сотрудников правоохранительных органов и солдат в местах скопления людей. В частности, речь идет о рынках, торговых центрах, церквях и портах. Ранее выяснилось, что с марта власти зафиксировали более 700 тысяч нарушений ограничений, введенных в связи с пандемией.

На Филиппинах выявили более 436 тысячи случаев заражения COVID-19. Более 8,5 тысячи инфицированных скончались.