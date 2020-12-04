Мир
 
Последние новости
Голикова объявила сроки начала вакцинации во всех регионах России
Угрожавшую башкирскому шихану компанию национализировали
Дженнифер Лопес раскрыла оскорбительную просьбу бывшего парня насчет ее лица
Десятки грабителей захватили город, взорвали банк и разбросали тысячи купюр
Байден поручился за замешанного в скандалах сына
Оппозиция пообещала Белоруссии выход из застоя
Россияне продолжили скупать машины в страхе перед ростом цен
Самбурская назвала «Дом-2» днищем и разозлила Бузову
В Роспотребнадзоре заявили о важности сексуального воспитания в школах
Apple заставят класть зарядник в коробку с iPhone
Новости партнеров
Прослушать новость

Полицейские решили контролировать соблюдение дистанции палками на Филиппинах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Полиция города Манила (столица Филиппин) решила контролировать соблюдение дистанции с помощью палок из ротанга. Об этом пишет Reuters.

«Полицейские и солдаты будут помогать нам в проведении патрулей по поддержанию дистанции (...). При себе у них будут метровые палки из ротанга», — отметил глава оперативной группы по борьбе с COVID-19 генерал-лейтенант Цезарь Бинаг. Он подчеркнул, что дубинками будут бить всех, кто «проявляет упрямство».

По словам генерал-лейтенанта, власти страны постановили увеличить число сотрудников правоохранительных органов и солдат в местах скопления людей. В частности, речь идет о рынках, торговых центрах, церквях и портах. Ранее выяснилось, что с марта власти зафиксировали более 700 тысяч нарушений ограничений, введенных в связи с пандемией.

На Филиппинах выявили более 436 тысячи случаев заражения COVID-19. Более 8,5 тысячи инфицированных скончались.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Китай обвинил США в создании хаоса для эгоистичных целей
Пятой женой 48-летнего филиппинца стала 13-летняя девочка
Вулкан в Италии активизировался и засыпал города пеплом