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У сына Плющенко обнаружили психотравму

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Фото: @gnomgnomych

У сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александра обнаружили психотравму. Об этом сообщает издание Baza.

По информации источника, в отношении Плющенко-младшего была проведена психологическая экспертиза, которая показала, что он получил психотравму после публикаций таблоида StarHit о его болезни. По словам родителей, мальчик замкнулся в себе, отказывался есть, тренироваться, над ним начали издеваться ровесники.

Отмечается, что сначала Александр не мог общаться с психологом, с криками убегая из кабинета. Затем он признался врачам, что его обидела публикация.

24 ноября Рудковская рассказала о возбуждении уголовного дела против StarHit. Поводом к разбирательству послужил материал, в котором говорилось о психическом расстройстве Плющенко-младшего. Отец мальчика назвал информацию клеветой. Позже главред StarHit Анастасия Ананьина ответила на обвинения, подчеркнув, что редакция должна иметь «свободу действий».

Семилетний Александр Плющенко занимается фигурным катанием и выступает в ледовых шоу. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

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