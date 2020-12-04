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Боевика ИГ приговорили к пожизненному сроку в Венгрии за преступления в Сирии

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Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгерский суд приговорил к пожизненному сроку одного из командиров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) за преступления, совершенные в Сирии. Об этом пишет Hungary Today.

Хассана Ф., бывшего боевика ИГ, признали виновным в преступлениях против человечества. Мужчина жестоко убил как минимум двух человек, одного из них террорист обезглавил. Преступления были совершены в Сирии в 2015 году.

Хассана Ф. поймали в международном аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште еще в 2018-м. Он пытался воспользоваться поддельными документами.

В марте 2019-го в Венгрии задержали сирийца, который предположительно был членом ИГ и проводил казни. Его подозревали в участии в массовой казни в городе Хомс: задержанный может быть причастен к убийству 20 мирных жителей. Подозреваемый был задержан 30 декабря 2018 года в аэропорту Будапешта. Мужчину приговорили к условному сроку и готовили к депортации в Грецию, где у него был вид на жительство. Однако позднее власти Венгрии при сотрудничестве с Бельгией узнали о его связях с ИГ.

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