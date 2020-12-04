Ученые предрекли США «мегакатастрофу»

Американский штат Калифорния предупредили о шторме, последствия которого окажутся серьезнее традиционных для Западного побережья США землетрясений и лесных пожаров. Об этом сообщает ABC News.

По данным ученых, на штат может выпасть от трех до шести метров осадков, в результате каждый из крупнейших городов Калифорнии окажется под пятиметровым слоем воды. Сейсмолог Люси Джонс отметила, что такая «мегакатастрофа» уже была зимой 1861-1862 годов. Она отметилась рекордным количеством жертв и разрушений.

Ученый-климатолог Дэниел Суэйн считает, что трагедия может повториться. В таком случае стоит ждать существенное число жертв, а как минимум полтора миллиона жителей Калифорнии будут вынуждены эвакуироваться.

Джонс и Суэйн подчеркнули, что мегашторм неизбежен. По годичным кольцам деревьев они выяснили, что за последние 1800 лет штату пришлось пережить не менее шести потопов, которые по масштабам превосходили стихийные бедствия 1861-1862 годов.

Ранее Всемирная метеорологическая организация заявила, что 2020 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Средняя температура на Земле достигла 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, и ожидается, что к 2024 году она может временно превысить 1,5 градуса Цельсия. По словам главы ООН, мир оказался «на грани климатической катастрофы».