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Мэр города в США призвал людей сидеть дома и уехал отдыхать в Мексику

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Стив Адлер
Стив Адлер
Фото: Дэвид Хьюм Кеннерли / Wikimedia

Мэр города Остин (штат Техас, США) Стив Адлер (Steve Adler) призвал людей сидеть дома и уехал отдыхать в Мексику. Об этом пишет Austin-American-Statesman.

Адлер попросил жителей города соблюдать самоизоляцию и не собираться группами из-за растущего числа зараженных коронавирусом. Мэр заявил, что сейчас «не время расслабляться». Несмотря на это, за несколько дней до своего обращения он был на свадьбе дочери, где присутствовало около 20 гостей, а после улетел в Мексику на частном самолете.

Austin-American-Statesman пишет, что политик не афишировал свою поездку. По информации издания, он впервые рассказал о ней в начале декабря после того, как несколько журналистов опубликовали разоблачения. Тогда Адлер заявил, что его поступок «не противоречил обращению к жителям», так как он не просил их не путешествовать. Спустя еще некоторое время мэр извинился за поездку.

В середине июня индиец на собственной свадьбе заразил коронавирусом 100 человек и умер через два дня. Как сообщается, изначально мужчина чувствовал себя здоровым, однако к дню свадьбы у него поднялась температура. Он настаивал на переносе мероприятия, однако главы обеих семей выступили против такой идеи из-за огромных финансовых потерь.

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