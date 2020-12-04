Сомнолог рассказал о методах избавления от ночных кошмаров

Существует несколько методов избавления от ночных кошмаров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал президент Российского общества сомнологов, профессор Роман Бузунов.

По его словам, самый простой способ спать спокойно — это хорошо прожить день, без стресса и перенапряжения. «Этот год явно не способствует хорошему сну, мы постоянно находимся в стрессе, все это передается на сновидения. Своеобразный постстрессовый синдром», — пояснил врач.

Он отметил, что облегчить психо-эмоциональные перегрузки поможет абстрагирование от новостей и мониторинга информации. Желательно совершить прогулку в течение дня, регулярно заниматься физическими упражнениями, ограничить потребление кофеина.

Бузунов уточнил, что есть две категории ночных кошмаров. В одних человеку периодически снятся различные сюжеты, в которых мозг пытается найти выход из ситуации. Если это удается сделать, случившееся забывается. Вторая категория — это навязчивые кошмары, которые постоянно повторяются, а человек не может принять решение, адаптироваться и забыть сон. В последнем случае может потребоваться помощь психолога.

Ранее директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, врач травматолог-ортопед Константин Терновой говорил, что улучшить сон поможет правильно подобранный матрас.