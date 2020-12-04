Голикова заявила о нехватке 26 онкопрепаратов в России

В России в последние месяцы наблюдается нехватка в обороте онкологических препаратов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном брифинге, передает ТАСС.

Голикова уточнила, что речь идет о 26 лекарственных средствах.

В конце ноября российские благотворительные фонды обратились к правительству из-за нехватки онкологических препаратов. Обращение стало вторым по счету — после первого, направленного 26 октября в Минздрав, ФАС и Минпромоторг обещали принять экстренные меры. В фондах считают, что решения министерств и ведомства недостаточно эффективны и в стране по прежнему существует дефицит почти 30 базовых наименований. По их мнению, стабилизация рынка станет возможна после пересмотра нынешней системы оборота медикаментов.

После первого обращения в Минздраве разработали меры для прекращения дефицита онкологических препаратов. Министерство собралось увеличить предельную отпускную цену, проект проходит межведомственное согласование. Как считают в Минздраве, большое влияние на ситуацию оказала пандемия коронавируса и добавили, что следят за ситуацией.

В Кремле на октябрьское обращение ответили, что правительство России работает над устранением проблемы.