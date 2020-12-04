Певица Елена Ваенга рассказала о проданной ради карьеры квартире

Российская певица Елена Ваенга рассказала, что ее бывший возлюбленный Иван Матвиенко, которого она называет своим мужем, несколько лет назад продал квартиру ради ее карьеры и отдал ей деньги на запись альбома. Артистка раскрыла подробности ведущему программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борису Корчевникову. Запись передачи опубликована в аккаунте телеканала на YouTube.

Певица назвала бывшего мужа хорошим, добрым и очень щедрым человеком. В программе она призналась, что часто читала в газетах о своих ненастоящих спонсорах и о том, что «какие-то кланы» выделяют ей деньги. Однако Ваенга призвала не верить слухам и отметила, что ей помогал именно Матвиенко.

«Все очень просто. Надо было записать альбом. Иван собрал вещи и сказал: "Мы уходим из квартиры. Мы ее продаем. Нам нужны деньги". Он продал квартиру, пошел на съемную, вложил деньги в альбом. Записался альбом, и песня ушла», — пояснила певица.

В сентябре 2020 года Ваенга рассказала, что выставила на продажу свою квартиру в Санкт-Петербурге. По словам певицы, она пошла на такой шаг из-за финансовой дыры, образовавшейся в бюджете на фоне пандемии коронавируса. Тогда артистка подчеркнула, что будет жить в своем доме, а с помощью вырученных денег рассчитается с долгами.

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