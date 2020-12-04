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Российского студента посадили в тюрьму за выбивание долгов в Сингапуре

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Фото: Ann Wang / Reuters

Суд Сингапура приговорил гражданина России Владимира Даниленко к 14 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 30 тысяч сингапурских долларов (примерно 1,7 миллиона рублей) за выбивание долгов в пользу кредитной компании. Об этом сообщает The Straits Times.

Отмечается, что 22-летний студент взял кредит в размере 400 сингапурских долларов (около 22 тысяч рублей), после чего не смог вернуть его вовремя. Затем кредитное агентство «Бро» предложило ему выбивать долги, в том числе с помощью угроз. Следствию стало известно о семи таких случаях с участием Даниленко.

В частности, он вместе со своим коллегой из Шри-Ланки, который был осужден на 10 месяцев, запугивал заемщиков, в том числе обливая краской их двери квартиры. За каждое подобное действие россиянину платили от 150 до 300 сингапурских долларов. ТАСС уточняет, что Даниленко отказался от помощи посольства России.

Ранее сообщалось, что в США россиянина Александра Бровко приговорили к восьми годам тюрьмы за интернет-мошенничество. 36-летнего россиянина посадили, так как он оказался причастен к некой онлайн-схеме, с помощью которой похищали и продавали персональные и финансовые данные. При этом известно, что сам Бровко признал вину в сговоре для махинаций в сети.

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