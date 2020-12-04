Переехавшим в закрытые города врачам удвоят выплаты

Единовременные выплаты врачам, которые переедут работать в закрытые города Дальнего Востока и Крайнего Севера, удвоят. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

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Ранее медики получали выплаты в размере одного миллиона рублей (врачи) и 500 тысяч рублей (фельдшеры). Согласно новым правилам, суммы увеличатся до двух и одного миллиона рублей соответственно. Кроме того, расширится число получателей господдержки.

Теперь акушерки и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые переезжают работать в закрытые города в любых регионах России, будут получать по 500 тысяч рублей единовременной выплаты. Выплаты на Крайнем Севере и Дальнем Востоке составят один миллион рублей.

Для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением и отработать там не менее пяти лет, сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что работники российских поликлиник и скорой помощи могут начать получать сниженные выплаты за работу с зараженными коронавирусом. Согласно новому постановлению, с ноября до конца 2021 года сумма прибавки будет не фиксированной, а станет рассчитываться в зависимости от занимаемой должности и нормативных смен, отработанных в контакте с больными COVID-19.