На украинской фабрике уничтожили тираж елочных игрушек «Армия России»

На Клавдиевской фабрике елочных украшений в Киевской области Украины уничтожили тираж елочных игрушек с логотипом «Армия России». Об этом сообщил исполняющий обязанности главы предприятия Павел Гукасов на своей странице в Facebook.

Видеозапись с сотрудницей фабрики, работавшей над игрушками, опубликовал экскурсовод Сергей Савченко в Facebook. На кадрах видно заготовки для игрушек и коробку с готовыми изделиями с красной звездой на белом фоне. Женщина, которая изготавливала игрушки, возмущается, что Савченко ведет съемку, — на этом запись прерывается.

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Как заявил Гукасов, фабрика ведет проекты не только на территории Украины, но и в других странах, и Россия стала одним из рынков сбыта продукции. По его словам, из-за сезонности бизнеса и конкуренции с китайскими производителями за последние шесть лет предприятие не смогло полностью отказаться от сотрудничества с российской стороной.

Вследствие экономического кризиса и карантина из-за коронавируса экскурсионный поток сократился, существование фабрики оказалось под вопросом. Гукасов объяснил, что из-за этого тратил почти все время на развитие новых проектов, и заказы из России оставались без его внимания. «Так как сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, начали его выполнение без всякого сомнения», — написал он.

Гукасов пообещал, что в дальнейшем все заказы будут проходить этический и цензурный контроль. Он добавил, что разделяет «возмущение общественности», и извинился, однако призвал авторов подобных видео глубже вникать в суть вопросов, прежде чем «истреблять труд людей и хайповать на чужих недостатках».

По данным издания «Страна.UA», на фабрику прибыли «ветераны АТО» и предъявили Гукасову претензии. Он объяснил, что «лучше возьмет деньги оттуда и будет здесь платить налоги». Ветераны не согласились с ним и якобы потребовали показать утилизированную продукцию и контракты.