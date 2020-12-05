Голикова объяснила расхождение данных по COVID-19 у Росстата и оперштаба

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила расхождение данных по COVID-19 у Росстата и оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции. Ее слова опубликованы на сайте Кабмина.

Голикова отметила, что данные оперштаба и Росстата являются достоверными. При этом оперативным штабом учитываются только те случаи, в которых не требуется дополнительное подтверждение по результатам вскрытия. Однако окончательный диагноз ставится уже после экспертизы, в связи с этим данные могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону.

По словам вице-премьера, Росстат публикует данные спустя 40 дней по истечении отчетного периода, основываясь на записи актов гражданского состояния по факту смертности в стране.

В мае сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику подсчета смертей от коронавируса. Теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По последним данным, всего в России за весь период пандемии коронавируса скончался 17 871 пациент с COVID-19, еще 843 277 выздоровели. Общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 030 690.