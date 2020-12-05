В Москве зафиксирован новый максимум заражений COVID-19 за сутки — 7993. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

7993 случая COVID-19 выявили в Москве за сутки

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 27 ноября, он составлял 7918 заражений за сутки.

За последние сутки в России выявили 28 782 заражения в 85 регионах. После Москвы самые высокие показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге (3726) и Московской области (1246), а самые низкие — в Ненецком (7) и Чукотском (2) автономных округах. Выздоровели 27 644 пациента, умерли 508.

С начала пандемии выявлено 2 431 731 случай коронавируса в 85 регионах, 42 684 летальных исхода и 1 916 369 выздоровлений.