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В России умерли 508 пациентов с коронавирусом за сутки

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за последние сутки умерли 508 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в субботу, 5 декабря.

Из них 74 летальных исхода зафиксировано в Москве, 58 — в Санкт-Петербурге, 31 — в Московской области.

Кроме того, за последние сутки выявили 28 782 случая заражения коронавирусом и 27 644 случая выздоровления.

Всего с начала пандемии в России скончались 42 684 пациента с коронавирусом. Общее число случаев заражения достигло 2 431 731.

Ранее заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что коронавирусом так или иначе могут заразиться все россияне, поскольку COVID-19 циркулирует в воздухе и разносится бессимптомными больными.

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