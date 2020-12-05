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Стартовал набор волонтеров на Специальную Олимпиаду

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Фото: specialolympics.ru

На волонтерскою программу Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая пройдет в 2022 году в Казани, объявлен набор добровольцев. Об этом заявили в рамках форума #МЫВМЕСТЕ в День Добровольца, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Игры для людей с отклонениями в умственном развитии пройдут с 22 по 28 января для трех тысяч делегатов из 110 стран мира. В программу включено 7 видов спорта, которые пройдут на нескольких площадках в Казани.

Планируется, что в мероприятии примут участие около трех тысяч волонтеров. Подать заявку на участие в волонтерской программе можно на сайте specialolympics.ru.

Накануне, 4 декабря, стартовал онлайн-марафон #МЫВМЕСТЕ для волонтеров со всего мира.

#МЫВМЕСТЕ — общероссийская акция взаимопомощи, объединяющая коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Акция была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Заявки от пожилых и маломобильных граждан поступают в волонтерские штабы, открытые во всех 85 регионах России. 181 тысяча человек со всей страны зарегистрировались через сайт для работы в волонтерских штабах. Всего за время акции помощь получили 4 437 474 человека.

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