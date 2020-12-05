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Установлена предельная цена на российскую вакцину от коронавируса

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельную отпускную цену производителя на вакцину «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

Она составит 1942 рубля за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей.

В Москве в субботу, 5 декабря, началась вакцинация от коронавируса нового типа.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

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