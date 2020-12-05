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США решили не продлевать крайний срок продажи TikTok

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Фото: DADO RUVIC / Reuters

Власти США приняли решение не продлевать крайний срок продажи американского сегмента TikTok. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Вашингтон в то же время не исключает продолжения переговоров с китайской ByteDance.

Однако официально информация о сроках пока не подтверждена: в Белом доме отказались от комментариев на этот счет, а министерства юстиции и торговли не ответили на запрос агентства. Но источники Reuters указали, что решение принял лично президент Дональд Трамп.

В свою очередь, Bloomberg отмечает, что, хоть переговоры и не увенчались успехом, стороны не намерены сейчас принимать никаких радикальных действий: они верят, что сделку получится закрыть до того, как Трамп покинет свой пост в январе 2021-го.

Изначально США планировали с 12 ноября ввести жесткие ограничения на работу TikTok, если китайская сторона откажется от продажи, затем ByteDance дали отсрочку сначала до 27 ноября, а потом до 4 декабря.

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