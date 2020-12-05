Волонтер с Ямала рассказала президенту о помощи жителям тундры

В Международный день добровольцев, 5 декабря, в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин пообщался с волонтерами из регионов. Муниципальный координатор акции #МыВместе в селе Новый Порт на Ямале Елена Худи рассказала президенту о ямальских добровольцах, которые отрабатывают заявки жителей, нуждающихся в помощи, на квадроциклах и снегоходах, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Ради безопасности тундровиков в период пандемии им рекомендовано не посещать поселки. Поэтому по запросу наши добровольцы доставляли продукты в тундру», — рассказала президенту Елена Худи.

Накануне видеоконференции губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил 16 волонтерам памятные медали президента России #МыВместе и медали «За преданность Ямалу». Каждый из них не только активно проявил себя в период пандемии, но и стал примером для волонтеров своего муниципального образования. Всего в 2020 году 198 ямальских участников акции представлены к награждению медалью главы государства. За 10 месяцев волонтеры акции #МыВместе выполнили около 25 тысяч заявок от ямальцев.

Новый Порт — старейшее поселение полуострова Ямал. Климат здесь суровый: сильные ветры, низкая температура воздуха, а зима наступает раньше обычного. Порой из-за погодных условий машина может не завестись или же не преодолеть препятствия на пути. В таких ситуациях волонтеры пересаживаются на квадроциклы и снегоходы.