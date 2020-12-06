Помощник Лукашенко рассказал о снижении протестной активности белорусов

Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко, инспектор по Гродненской области Юрий Караев в эфире телеканала СТВ рассказал о снижении протестной активности граждан страны в декабре.

По мнению Караева, в августе на акции протеста выходило больше людей, чем на данный момент. «Почему? Потому что та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит», — объяснил он. Сильное воздействие не давало многим разобраться в ситуации, и в результате люди стали смотреть на нее глазами этих каналов, добавил помощник президента.

Караев отметил, что граждане стали активнее разбираться в ситуации и в тех моментах, где действующие власти страны выставлялись в негативном свете. Он подчеркнул, что Белоруссия — безопасная, сытая и спокойная страна, и «не видеть этого может только слепой».

6 декабря в Минске прошла акция «Марш воли». Сообщалось, что участники протестов, чтобы избежать массовых задержаний, собирались не в центре города, а рядом со своими домами. Позже стало известно, что в результате несанкционированных акций были задержаны более 300 человек.

Жители Белоруссии начали выходить на улицы с требованием отставки действующего президента Александра Лукашенко сразу после выборов 9 августа. Оппозиция не согласна с итогами, в соответствии с которыми Лукашенко получил 80 процентов голосов.