ЦСКА потерял очки в матче с «Химками» и покинул группу лидеров РПЛ

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Химками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 6 декабря, и завершилась со счетом 2:2. У москвичей отличились Никола Влашич и Илья Шкурин. В составе гостей забитыми мячами отметились Илья Кухарчук и Резиуан Мирзов.

ЦСКА из-за ничьи покинул группу лидеров РПЛ, в которой находятся «Спартак» и «Зенит», имеющие в активе по 35 очков. Армейцы имеют на два очка меньше и расположились на третьей позиции. «Химки» набрали 19 очков и находятся на 12-м месте.

В следующем туре ЦСКА 13 декабря дома сыграет с «Уралом». «Химки» двумя днями раньше на своем поле примут «Арсенал».