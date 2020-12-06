Основатель «Лаборатории Касперского» объяснил нежелание переезжать из России

Основатель компании-разработчика антивирусных программ «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский заявил, что сервис не намерен переезжать из России. Это нежелание он в интервью газете Financial Times объяснил «райскими» налогами на IT-сферу в стране. В грядущем году их планируют снизить до трех процентов.

Как отмечает издание, с помощью такого маневра «Лаборатория» смогла бы снять себя подозрения в шпионаже, которые ей предъявляют западные компании. «Честно говоря, мне вполне комфортно, чтобы мы оставались московской компанией (...) Потому что правительство на нас никак не влияет», — признался Касперский.

Бизнесмен уверен, что ограничения, наложенные США и Британией на использование продуктов компании, на самом деле обусловлены геополитическими спорами. В настоящее время, по словам Касперского, отношения Запада с Россией и Китаем осложнились до такой степени, что их можно было бы «заморозить».

В 2017 году Британия и США запретили использование продуктов «Лаборатории» из-за угрозы нацбезопасности. В соответствующих ведомствах заявили, что Кремль может использовать программы сервиса в качестве инструмента для шпионажа. Кроме того, компанию обвинили в краже данных американских спецслужб.