Греф объяснил появление стикера «сон для слабаков» на своем планшете

Председатель правления Сбербанка Герман Греф объяснил появление стикера с надписью «сон для слабаков» на своем планшете. Подробности были раскрыты в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Журналисты заметили наклейку во время встречи Грефа с президентом России Владимиром Путиным. «Это ребята выпустили такие смешные штучки. <…> Это я смеюсь просто, к сожалению, мало спать приходится», — сказал он.

При этом Греф добавил, что надпись не является его жизненным девизом, отметив, что спать человеку нужно.

Ранее сообщалось, что Греф пришел к президенту России Владимиру Путину с подарком. Председатель правления Сбербанка Герман Греф представил SberPortal — мультимедийный смарт-дисплей. Глава кредитного учреждения уточнил, что он появится в продаже лишь с 20 декабря. По словам Грефа, это первое в мире устройство с камерой, оснащенное виртуальным ассистентом с сенсорным, голосовым и жестовым управлением.