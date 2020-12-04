Греф пришел к Путину с подарком

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф пришел к президенту России Владимиру Путину с подарком. Кадры опубликованы в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

На видео Греф достает из коробки SberPortal — мультимедийный смарт-дисплей. Глава кредитного учреждения уточнил, что он появится в продаже лишь с 20 декабря. По словам Грефа, это первое в мире устройство с камерой, оснащенное виртуальным ассистентом с сенсорным, голосовым и жестовым управлением.

Ранее глава государства пообщался с искусственным интеллектом и ответил на его вопрос. Слово Афине дал Греф, она спросила у президента, может ли искусственный интеллект, по его мнению, стать главой государства.