Минск предупредил об усилении группировки НАТО на границах Белоруссии. Об этом рассказал начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин в интервью СТВ, передает РИА Новости.

По его словам, США и НАТО наращивают усилия по «освоению воздушного пространства Польши и стран Балтии», в частности в рамках миссии ОВС (Объединенных вооруженных сил) НАТО по охране воздушного пространства Прибалтийских государств. Косыгин подчеркнул, что число задействованных самолетов в последнее время увеличилось с 4 до 15.

Начальник главного управления Генштаба заявил, что подобная деятельность НАТО на территории восточноевропейских государств направлена на подготовку к применению силы. Он добавил, что белорусские военные будут «адекватно реагировать» на приготовления у своих границ и не позволят кому-либо вмешиваться в дела страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных земель республики. По его словам, причиной обострения ситуации в Белоруссии стало внешнее вмешательство.