Газпромбанк запустил мобильное приложение для инвесторов

Газпромбанк запустил мобильное приложение «Газпромбанк Инвестиции» для розничных клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Новый онлайн-сервис предназначен для торговли акциями, облигациями, валютой и другими финансовыми инструментами. Открытие брокерского счета, индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и сделки осуществляется в режиме онлайн — офис для этого посещать не нужно, говорится в релизе.

По словам первого вице-президента Газпромбанка Алексея Поповича фондовый рынок стремительно набирает популярность у розничных клиентов в связи с развитием онлайн-сервисов для проведения биржевых операций.

«В Газпромбанке мы тоже видим растущий интерес к инвестиционным инструментам со стороны наших клиентов, и сегодня рады представить новую платформу, которая поможет сделать первые шаги на фондовом рынке новичкам и также будет полезна более опытным инвесторам. Мы приложили значительные усилия, чтобы сделать наш сервис одним из самых удобных и качественных на рынке — с понятным интерфейсом и быстрым доступом к любой интересующей информации. Уверен, что он будет пользоваться большим спросом у наших текущих и будущих клиентов», — сказал он.

У приложения есть несколько инструментов, которые помогут как начинающим, так и опытным инвесторам. Для того чтобы безопасно знакомиться с миром инвестиций, у инвесторов-новичков в приложении есть возможность сформировать бесплатный демопортфель. Таким образом, сразу после регистрации клиент может открыть учебный счет и попробовать свои силы на фондовом рынке без реальных вложений.

Как говорится в пресс-релизе, частный инвестор должен быть в курсе актуальных событий на фондовом рынке и легко находить идеи для инвестиций в ценные бумаги, поэтому в приложении собраны все необходимые для этого данные — не только актуальные новости, но и детальная информация о компаниях-эмитентах, включая их финансовые показатели.

В приложении также есть «продвинутые» фильтры инструментов, которые помогают формировать шорт-листы бумаг, сортируя компании по отраслям и другим параметрам. Вложившись в ценные бумаги, клиент сможет дистанционно отслеживать график выплат по ценным бумагам — дивидендам и купонам.

Ведение и обслуживание брокерского счета для клиента бесплатно, то есть абонентская плата отсутствует. Также брокером не взимаются комиссии за зачисление и вывод денежных средств в российских рублях. Комиссия взимается только за совершаемые операции. Установлен единый тариф — 0,06 процента от суммы сделки.