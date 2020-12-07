В действиях ОПЕК+ эксперты увидели попытку США переделать сырьевой рынок

Страны ОПЕК+ с января следующего года договорились о повышении объемов добычи нефти до 500 баррелей в сутки. Многие расценивают это событие как позитивный сигнал и свидетельство того, что несмотря на кризис страны способны договариваться. Однако эксперты, напротив, считают, что идет активный процесс передела рынка.

«Сегодня идет переконфигурация рынка, идет его передел. Игра с нулевой суммой, даже не с нулевой, а с отрицательной. Потому что кого-то выкидывают, оттесняют с рынка, а кто-то занимает его нишу, не за счет роста общего экономики и добычи, а за счет передела внутри. И если взглянуть с этой точки зрения на процесс, то мы видим немножко иную картину. США не только нарастили добычу — они сейчас лидируют в мировой добыче нефти, но и резко нарастили экспорт. По сравнению с 2018-м годом в Азию их экспорт вырос на 43 с лишним процента, а в Европу на 85 процентов. А это что значит — это значит, с этих рынков вытесняются другие поставщики, вот что это значит. А кто у нас там другие поставщики в Европе и в Азии — конечно, Россия», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Леонид Крутаков, доцент финансового университета при правительстве России.

Эксперт напомнил, что накануне соглашения Саудовская Аравия выдвинула новый ультиматум: она потребовала сократить дополнительно объем добычи еще на два миллиона баррелей. То есть с 7,7 которые сейчас, до 9,7 миллиона баррелей в сутки, и этот же объем сокращений увеличенный распространить на весь первый квартал. «Поэтому, конечно, переговоры были очень тяжелые. Саудовская Аравия пыталась, я еще раз повторю, сыграть в этот шантаж в очередной раз. Мы же помним, с чего начинался кризис нефтяной — именно Саудовская Аравия тогда выдвинула в последний день переговоров ультиматум, и Россия отказалась, и тогда пошел демпинг и обвал. Повторит ли? Да, надо сказать, что для анализа ситуации нужно понимать две вещи — что Саудовская Аравия не играет самостоятельно на энергетическом рынке со времен Пакта Куинси, заключенного с США. Суть соглашения в том, что всеми энергоресурсами Саудовской Аравии распоряжаются США, а США взамен им дают военную поддержку и политическую поддержку режима. Вот с того момента фактически Саудовская Аравия является агентом США на энергорынке», — отметил эксперт.

По словам экономиста Михаила Хазина, США используют не только экономическое, но и политическое давление на конкурентов. «Дело в том, что, там уже интересно, в соглашении ОПЕК написано, что ограничивается добыча, по поводу экспорта ничего не сказано. А у Саудовской Аравии за прошедшие годы накопились очень большие запасы. Поэтому экспорт может быть больше, чем добыча, и они продолжают нас вытеснять. Кроме того, не забудем, что Соединенные Штаты Америки, кроме того, чтобы вытеснять нас, используют еще и политические методы. Не только работают через ОПЕК+, используя Саудовскую Аравию как инструмент. Требование Трампа к Китаю состояло в том, чтобы убрать профицит внешнеторгового баланса. То есть Соединенные Штаты Америки сказали следующее: ребята, вы все равно покупаете нефть, так покупайте нашу нефть, и мы тогда не будем ограничивать ваш экспорт в нашу страну. То есть это политическое давление. Почему мы этим не занимаемся, я не понимаю. То есть мне кажется, что в этом смысле мы очень сильно идем на поводу у наших абсолютно реальных конкурентов», — говорит он.

«Изначально у нас должно было быть ограничение 5,8 миллиона баррелей в сутки с 1 января, по, соответственно, сокращениям, а мы согласились на 7,2. То есть мы на самом деле ухудшили для себя ситуацию. Да, изначально предлагалась более высокая цифра, и мы вроде отбили, но в реальности-то мы отказались от 5,8. То есть в этом смысле мы опять-таки пошли на поводу. И мы не занимаемся политической поддержкой нашего экспорта. Саудовская Аравия, например, покупает, по крайней мере, доли в НПЗ в разных странах мира, и эти НПЗ, естественно, будут после этого покупать саудовскую нефть. А мы кому будем экспортировать? В общем, я могу сказать, что политически мы очень слабо выступаем на мировом рынке углеводородов», — резюмирует эксперт.

По его словам, США и Саудовская Аравия «создали такую прочную связку между собой». «С одной стороны, США сделали вид, что они находятся как бы над схваткой. Вот Дональд Трамп, который у нас является гением твиттерной дипломатии, он постоянно писал, что нужны справедливые цены на нефть, но справедливые — читай низкие. Казалось, вот сделка ОПЕК+ поначалу была сорвана, США могли бы радоваться. Но в то же время Дональд Трамп стал звонить представителям руководства Саудовской Аравии, и настоятельно требовать, чтобы сделка уже все-таки была заключена, заключена, получается, на американских условиях. Потому что с одной стороны сейчас США, воспользовавшись ситуацией, получили приемлемые цены на нефть, а с другой стороны они получили свободные ниши на рынке. Вот они начали наращивать поставки как в Китай, так и в Европу. С другой стороны, Саудовская Аравия — она тоже не оказалась внакладе. Они же сократили фактически добычу на бумаге. Как вы помните, на 2,5 миллиона баррелей в сутки была сокращена добыча, если Россия действительно завинчивала вентили на месторождениях, то Саудовская Аравия фактически это сделала на бумаге, поскольку она изначально завысила свой начальный уровень добычи, на который шло сокращение. Вот, и теперь надо заметить, что Саудовская Аравия тоже не отстает от США в экспансии в страны Азии. Вот она сейчас недавно подписала соглашение с китайским НПЗ, она участвует в реконструкции и получает право на прямые поставки на азиатские НПЗ. Тем самым она составляет себе такую очень прочную базу, которая позволит ей в дальнейшем соперничать с Россией. Соответственно, нашей стране тоже надо принимать какие-то решительные меры, чтобы в следующем году все-таки более активно защищать рынки, которые она с таким трудом в последние годы завоевывала», — говорит Михаил Хазин.

Леонид Крутаков напомнил, что в прошлом году нефть и нефтепродукты заняли первое место в экспорте США. «То есть на втором месте ядерная отрасль, а на третьем месте так называемая цифровая экономика. Это - средства воспроизводства и звукозаписи. Нефть на первом месте. Знаете, когда в 2000-х годах были бунты по Европе, когда цены на нефть скакнули, то Европа оказалась более зависима от нефти, чем Россия и Ближний Восток. И вот тогда называлась стоимость первичного продукта в каждом барреле переработанной нефти — 16 процентов там только стоимости нефти, все остальное — налоги тех стран, которые продают и производят бензин. То есть на нефтяной игле сидит вся социалка запада, там все заложено в этих ценах», — говорит эксперт.

При этом, по словам Леонида Крутакова, драйверами роста рынка сегодня является Азия и в первую очередь, восстанавливающаяся экономика Китая. «Китайская экономика вернулась, во-первых, к росту, в отличие от всего остального мира, и конечно, Китай и Азия, в принципе, и Индия сегодня драйверы. Они были драйверами, они сегодня драйверы восстановления. И тут тоже надо понимать, в чем смысл. Ведь по спросу и по переработке Китай уже опередил США. То есть идет провал американского внутреннего рынка за счет пандемии. А там же есть свои особенности этого рынка. Все НПЗ американские подстроены под тяжелую нефть. Вот весь импорт из Канады, раньше из Венесуэлы, чуть-чуть из Саудовской Аравии, российские мазуты — туда идут. А сланцевая нефть, она легкая, она не годится для НПЗ США. 58 процентов импорта США — это тяжелая нефть, для того, чтобы ее смешивать с легкой и перерабатывать. И вот когда у тебя внутренний рынок проваливается, у тебя образуются излишки легкой нефти. Ты начинаешь тяжелую меньше закупать, а легкую ты начинаешь продавать. Собственно, вот этот процесс, если так совсем упрощать, мы сейчас и наблюдаем. Конечно, Китай в этом смысле — рынок номер один теперь по спросу, а спрос — это один из главных, наверное, драйверов роста мировой экономики, и в том числе нефтяного рынка», — рассказал эксперт.