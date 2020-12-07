Мишустин назвал число обеспеченных горячим питанием школ

В России горячим питанием для учеников начальных классов обеспечены 38 тысяч школ. Такое число назвал премьер-министр Михаил Мишустин, передает агентство «Москва» в понедельник, 7 декабря.

«Оно поэтапно вводится по поручению президента. С начала учебного года все регионы получили федеральные средства на обеспечение детей горячим питанием в учебных заведениях, где такая возможность есть», — отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что горячее питание должно быть организовано во всех общеобразовательных учреждениях. Так, к 1 января еще 2 тысячи школ начнут получать субсидию на обеспечение горячего питания. «Работа продолжается. Субъекты Российской Федерации должны привести все оставшиеся школы в соответствие с требованиями, чтобы в полном объеме получать государственную поддержку», — добавил Мишустин.

Обеспечить всех учащихся школ с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в середине января. Соответствующий закон подписан в начале марта.

1 декабря сообщалось, что 38 тысяч российских школ получили субсидии на горячее питание учеников младших классов. «У нас остается 300 школ, которые в течение ближайшего времени также приведут в соответствие требованиям Роспотребнадзора, и тогда у них будет возможность получить федеральную субсидию», — пояснил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.