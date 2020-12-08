Российского вратаря НХЛ призвали начать оправдывать «чудовищную» зарплату

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский попал в список хоккеистов, чья игра, по мнению журналистов The Hockey News, не соответствует размеру зарплаты. Рейтинг опубликован на сайте издания.

По мнению авторов, Бобровский провел худший сезон в карьере, однако он еще достаточно молод, чтобы постараться все исправить. «Честно говоря, он не сможет быть хуже, чем в минувшем сезоне. Ему пора начать оправдывать свою чудовищную зарплату», — призвали журналисты.

Бобровский — единственный россиянин в списке. Также в него попали такие игроки, как Бобби Райан из «Детройт Ред Уингс», Мэтт Мюррей из «Оттавы Сенаторс» и Джек Хьюз из «Нью-Джерси Девилс».

Бобровский стал игроком «Флориды» в 2019 году. Он подписал семилетний контракт с зарплатой в десять миллионов долларов за сезон. Таким образом, россиянин стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарем в лиге. Крупнее контракт только у Кэри Прайса из «Монреаль Канадиенс» — 10,5 миллиона в год.

Россиянин также известен выступлениями за «Филадельфию Флайерс» и «Коламбус Блю Джекетс». Он двукратный обладатель «Везина Трофи», приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ (2013, 2017). Со сборной России голкипер стал победителем чемпионата мира 2014 года.